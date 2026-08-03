GF Vip 9, un’ex Vippona verso il ritorno: è lei la prima concorrente?

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Il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip 9 è già iniziato e, mentre Mediaset continua a mantenere il massimo riserbo sul cast, iniziano a circolare le prime indiscrezioni. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi, secondo cui una delle protagoniste della prossima edizione sarebbe un volto già molto conosciuto dagli appassionati del reality. Un ritorno che, se confermato, segnerebbe una nuova occasione per una delle concorrenti più ricordate delle passate stagioni.

Giulia Provvedi verso il ritorno nella Casa

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la prima concorrente in lizza per il GF Vip 9 sarebbe Giulia Provvedi, cantante e influencer del duo Le Donatella. L’artista aveva già partecipato al reality nel 2018 insieme alla sorella Silvia, vivendo l’esperienza come coppia.

L’indiscrezione parla di un qualcosa di oramai in preparazione: “sta preparando il ritorno”, scrive il magazine, lasciando intendere che l’accordo sarebbe in fase avanzata. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset né della diretta interessata.

Dopo la partecipazione di otto anni fa, Giulia potrebbe quindi affrontare l’avventura da sola, mostrando al pubblico un lato diverso della propria personalità rispetto all’esperienza condivisa con la sorella.

Il GF Vip 9 prende forma

La nuova edizione del reality dovrebbe debuttare a settembre, con Ilary Blasi nuovamente alla conduzione. Nelle ultime settimane Pier Silvio Berlusconi ha confermato il ritorno del format nella programmazione autunnale, mentre continuano le indiscrezioni sui possibili concorrenti che varcheranno la Porta Rossa.

Per il momento quello di Giulia Provvedi resta il primo nome emerso con insistenza, ma nelle prossime settimane è attesa una lunga serie di indiscrezioni sul cast che accompagneranno il pubblico fino all’annuncio ufficiale dei concorrenti. Fino ad allora, il suo resta uno scoop non confermato, destinato però ad alimentare la curiosità dei fan del reality.

FONTI:

Isa e Chia

Chi