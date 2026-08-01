Le dichiarazioni di Rosario Monetti dopo Temptation Island

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Rosario Monetti è tornato a farsi sentire dopo la conclusione di Temptation Island 2026. Tra i protagonisti più discussi dell’edizione, il fidanzato di Alessandra ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio pubblicato sui social. Un ritorno molto atteso dai fan del programma, soprattutto dopo il percorso travagliato vissuto nel villaggio e il confronto finale con la compagna. A colpire, però, è soprattutto un dettaglio: nelle sue prime parole non compare alcun riferimento ad Alessandra. Una scelta che ha subito alimentato dubbi e curiosità tra gli utenti, già impegnati a capire quale sia oggi la situazione sentimentale della coppia. Ecco cosa ha dichiarato Rosario e cosa emerge dal suo messaggio.

Rosario Monetti torna sui social: il messaggio che fa discutere

Dopo giorni di silenzio, Rosario Monetti ha scelto Instagram per ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto durante l’esperienza a Temptation Island: “Non ho mai cercato scorciatorie. La mia vita è fatta di tanto lavoro sodo, sacrifici e valori veri. Chi mi conosce lo sa, i principi non si ostentano, si vivono ogni giorno a testa alta, il resto è solo rumore”.

A sorprendere, però, è stata l’assenza di qualsiasi riferimento ad Alessandra. Nonostante la loro storia sia stata una delle più seguite dell’edizione e il falò finale abbia regalato uno dei momenti più emozionanti del programma, Rosario ha preferito non parlare della relazione né chiarire come stiano realmente le cose oggi. Una scelta che ha inevitabilmente alimentato nuove ipotesi tra i fan.

Nel corso dell’ultima puntata del reality, infatti, Rosario era tornato sui propri passi chiedendo un nuovo confronto con Alessandra. Dopo aver ammesso i propri errori e averle chiesto scusa, le aveva dichiarato di voler costruire un futuro insieme. Lei, dopo un momento di forte emozione, aveva deciso di concedergli una seconda possibilità, lasciando il programma al suo fianco.

Adesso, però, il silenzio sulla loro relazione continua a far discutere. Al momento nessuno dei due ha confermato ufficialmente come stiano vivendo il rapporto lontano dalle telecamere. Per questo motivo, ogni nuova pubblicazione social viene analizzata dai fan, in attesa di capire se la storia d’amore nata prima del reality stia davvero proseguendo oppure se siano in arrivo nuovi colpi di scena.

Fonte: Facebook

FONTI:

Il Sussidiario