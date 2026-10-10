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Catena di solidarietà per Cristina Trimigno: “Siete una marea di cuori”

Vi scrivo mossa da un’emozione profonda per ringraziarvi dell’incredibile catena di solidarietà che avete stretto attorno a me e alla mia famiglia. Come sapete, il nostro obiettivo è riuscire ad acquistare un farmaco disponibile attualmente solo negli Stati Uniti. Il costo è altissimo, 39.000,00 euro a confezione, per una cura che dovrò seguire per almeno 7 mesi. Aspettare l’approvazione burocratica in Italia e in Europa per me non è un’opzione: quando si lotta contro una malattia, il tempo è tutto.

Quando mio marito ha deciso di avviare questa raccolta fondi, non avrei mai osato sperare in una risposta così rapida. La comunità viestana si è mobilitata senza esitare un solo secondo. Accanto a loro, si sono unite tantissime persone che non mi conoscono, che non sono di Vieste ma che comunque hanno scelto di tendermi la mano: un gesto di pura umanità che vi fa immenso onore.

Siete una marea di cuori e vorrei potervi stringere a me uno ad uno. Vedere la meta dell’importo stabilito farsi sempre più vicina mi restituisce quella serenità e quella sicurezza di cui ho assoluto bisogno per lottare. Grazie, dal profondo del nostro cuore.

Cristina, Pasquale, Lucia e Luisa