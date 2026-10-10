Sanità, i sindacati: “La mobilitazione produce risultati concreti”

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Sanità, FP CGIL, CISL FP e NIDIL CGIL: “La mobilitazione produce risultati concreti. Revocato lo stato di agitazione: ora via libera immediato ai concorsi per valorizzare i lavoratori interinali”.

​Si è chiuso con un importante riconoscimento delle ragioni sindacali il confronto tra le Segreterie Territoriali di FP CGIL, CISL FP e NIDIL CGIL ed il Management della Direzione Generale della ASL/FG .

La forte pressione esercitata attraverso la proclamazione dello stato di agitazione e la vertenza in corso hanno aperto un canale di dialogo istituzionale che ha portato a risposte concrete, pur lasciando aperte alcune rivendicazioni fondamentali per il territorio.

​Nel dettaglio, l’accordo e il confronto politico-sindaca

le hanno toccato tre snodi cruciali:

​Il nodo del 118 e la vertenza territoriale: Di fronte alla situazione di emergenza, è stata definita una soluzione temporanea che prevede le postazioni di Cerignola 2 e Torremaggiore 2 operative in H12, introducendo al contempo un modello organizzativo unitario per coppie di postazioni (Cerignola 1-2 e Torremaggiore 1-2) per garantire un’equa turnazione. FP CGIL, CISL FP e NIDIL CGIL esprimono il proprio ringraziamento alla Direttrice Generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario, Direttore del Dipartimento del SET 118 e A.U Sanitaservice per l’ascolto istituzionale e le soluzioni tecniche messe in campo. Tuttavia, la fermezza della nostra linea politica resta invariata: per mole di lavoro, centralità e bisogni di salute, la postazione di Cerignola 2 merita e deve diventare H24.

​Emergenza Ausiliariato e dignità del lavoro: La drammatica carenza di personale che sta riducendo gli operatori allo stremo richiederà, nelle more dei concorsi, il ricorso al lavoro straordinario. Una misura tampone indispensabile per evitare il collasso operativo, che non sostituisce la necessità di una pianta organica adeguata ma tutela la tenuta del servizio.

​Sblocco dei Concorsi, riconoscimento dei lavoratori interinali e prospettiva occupazionale: Sul piano politico, la nostra mobilitazione ha impresso una forte accelerazione alle procedure concorsuali. In questo quadro, FP CGIL, CISL FP e NIDIL CGIL intendono rivolgere un sentito ringraziamento e un plauso ai lavoratori interinali, che con grande abnegazione e professionalità hanno garantito in tutto questo periodo sia l’assistenza sulle postazioni del 118 sia i servizi di ausiliariato nei presidi e nei distretti. Proprio in virtù del loro prezioso e insostituibile contributo, torniamo a chiedere con forza di avviare subito le procedure concorsuali, la cui calendarizzazione delle prove — subordinata alla pubblicazione delle banche dati sui siti istituzionali — rappresenta una tappa decisiva per dare stabilità occupazionale e risposte strutturali alla sanità pubblica.

​Per le ragioni sopra esposte e per l’apertura di un canale di confronto costruttivo che ha permesso di individuare importanti soluzioni tecniche e impegni certi, FP CGIL, CISL FP e NIDIL CGIL comunicano la revoca dello stato di agitazione.

​Le organizzazioni sindacali continueranno comunque a vigilare con intransigenza sull’attuazione degli impegni assunti, restando sempre mobilitate a tutela dei diritti di tutto il personale e del diritto alla salute dei cittadini.

​FP CGIL – CISL FP – NIDIL CGIL