Cristina Plevani: la verità su Taricone dopo 26 anni

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A 26 anni dalla prima storica edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani torna a parlare di due protagonisti che hanno segnato quell’esperienza: Pietro Taricone e Marina La Rosa.

Lo fa dopo le recenti dichiarazioni di Marina, oggi nuovamente concorrente del reality di Canale 5.

La Rosa aveva ricordato il celebre “triangolo” nato nella Casa nel 2000, sostenendo che Cristina fosse innamorata di Pietro.

Una ricostruzione che però la vincitrice della prima edizione del GF ha voluto precisare.

Plevani assicura di non aver mai definito amore quello che provava per Taricone.

Tra i due ci furono attrazione, passione e un forte attaccamento, ma per Cristina la parola “amore” non sarebbe quella corretta.

E anche sulla storica rivalità con Marina La Rosa arriva una precisazione importante.

Le due, racconta, non sarebbero né amiche né nemiche.

Un dualismo che secondo Cristina sarebbe stato alimentato soprattutto dalla narrazione televisiva di quegli anni e che, ancora oggi, continua inevitabilmente a far parlare.

Cristina Plevani su Pietro Taricone: “Non era amore”

Intervistata da Fanpage, Cristina Plevani ha risposto alle parole di Marina La Rosa, che l’aveva descritta come totalmente innamorata di Pietro Taricone ai tempi del primo Grande Fratello.

“Non ho mai parlato di amore”, ha precisato Cristina, spiegando che all’epoca era una giovane donna chiusa nel particolare “microcosmo” della Casa e fortemente attratta da Taricone. Per lei si trattava piuttosto di passione, infatuazione e attaccamento.

Plevani ha respinto anche l’immagine di una donna sottomessa a Pietro. Ha raccontato che in quel periodo non aveva ancora elaborato completamente la perdita dei genitori e viveva alcune relazioni soprattutto come ricerca di vicinanza e accettazione: “Non mi sono mai sentita sottomessa”.

E su Marina La Rosa? Dopo 26 anni Cristina spegne l’idea di una guerra ancora aperta. Le due non hanno un vero rapporto, se non qualche messaggio occasionale, ma non si considerano nemiche. Plevani ammette anzi che le dà fastidio essere ancora continuamente contrapposta alla sua ex coinquilina.

In fondo è proprio questo il dettaglio più curioso: sono passati più di due decenni, ma quel primo Grande Fratello continua a vivere nell’immaginario del pubblico. E bastano ancora oggi i nomi di Cristina, Marina e Pietro Taricone per riportare alla memoria una delle pagine più iconiche della televisione italiana.

Fonte: Facebook