GF Vip 9: Francesca Manzini torna nella Casa e scatena le prove di ballo

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Il pomeriggio nella Casa del GF Vip 9 viene stravolto da un ritorno inatteso: Francesca Manzini varca di nuovo la porta rossa, questa volta con un compito preciso e un ruolo centrale. La comica e imitatrice, già concorrente del reality, diventa infatti la coreografa ufficiale di Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Piera Meloni e Alessandro Varsi. A questo punto è inevitabile chiedersi: come stanno andando le prove? Quali look hanno scelto per la performance? E cosa è successo durante le prime tensioni del gruppo?

Francesca Manzini guida le prove di ballo: energia, personalità e primi ostacoli

Il Grande Fratello affida a Francesca un compito chiaro: tirare fuori il talento dei quattro VIP e costruire una coreografia che li rappresenti. La Manzini non perde tempo, porta il gruppo in giardino e inizia a immaginare i passi, cercando di far emergere la personalità di ciascuno. Jonathan deve sciogliersi, Carmen fatica a memorizzare, Piera segue con disciplina, Varsi si sente portato per il ballo.

Le prove diventano subito intense, ma anche divertenti. Francesca alterna ironia e rigore, spinge i concorrenti a mettersi in gioco e li prepara alla prima puntata del GF Vip 9, quando il pubblico potrà giudicare la loro esibizione. Non mancano i momenti di stanchezza: il gruppo perde la concentrazione e nasce qualche tensione, soprattutto tra Carmen e la coreografa. Un confronto acceso, ma breve: i toni si abbassano e tutti tornano al lavoro.

Jonathan Kashanian sceglie i look: gonne rosa, corsetti neri e un tocco di mistero

Terminata la prima sessione di prove, Francesca chiede a Jonathan di occuparsi dei look per la performance. L’ex vincitore del Grande Fratello 5 si mette all’opera e immagina un outfit scenografico per le ragazze: gonne rosa a palloncino, t-shirt bianche, corsetti neri e cravatte abbinate. Per Varsi opta invece per un look alternativo, con pantaloni neri decorati da frange e una cravatta rosa.

Su di sé, però, Jonathan mantiene il mistero: non rivela quale abito indosserà, lasciando un alone di curiosità attorno alla performance.

Verso la performance del GF Vip 9: prove serrate e un gruppo che vuole stupire

Le prove proseguono sotto l’occhio attento di Francesca Manzini, che non concede pause e pretende precisione. La stanchezza si fa sentire, ma il gruppo non si arrende: la coreografia prende forma, i passi diventano più sicuri e l’esibizione comincia a somigliare a qualcosa di davvero convincente.

Domani sera, nella Casa del GF Vip 9, Jonathan, Carmen, Piera e Varsi dovranno dimostrare di aver imparato tutto. La domanda ora è una sola: riusciranno a stupire i loro nuovi compagni di viaggio con una performance all’altezza delle aspettative?