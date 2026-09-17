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Pinuccio alla Festa Patronale di Monte Sant’Angelo

😏 TUTTAPPOST! ARRIVA PINUCCIO

La sua ironia pungente, il suo sguardo irriverente sull’Italia e quelle storie capaci di farci ridere e riflettere: Pinuccio sarà tra i protagonisti della Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo.

Un racconto esilarante della nostra quotidianità, tra vizi, virtù e contraddizioni tutte italiane. 🇮🇹

📅 Mercoledì 30 settembre

🕙 Ore 22

📍 Piazza Duca d’Aosta

Preparatevi: per una sera sarà davvero… Tuttappost! 🎤

#FestaPatronaleMSA2026