Monte Sant'Angelo
Pinuccio alla Festa Patronale di Monte Sant’Angelo
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Pinuccio alla Festa Patronale di Monte Sant’Angelo
😏 TUTTAPPOST! ARRIVA PINUCCIO
La sua ironia pungente, il suo sguardo irriverente sull’Italia e quelle storie capaci di farci ridere e riflettere: Pinuccio sarà tra i protagonisti della Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo.
Un racconto esilarante della nostra quotidianità, tra vizi, virtù e contraddizioni tutte italiane. 🇮🇹
📅 Mercoledì 30 settembre
🕙 Ore 22
📍 Piazza Duca d’Aosta
Preparatevi: per una sera sarà davvero… Tuttappost! 🎤
#FestaPatronaleMSA2026