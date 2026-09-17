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Fidelis Andria-Manfredonia, De Sanzo: “Giusto annullare il gol, abbiamo reagito”

“Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto, ci abbiamo creduto. Peccato per il palo di Kisseih, non ci è andata bene” così De Sanzo, allenatore della Fidelis Andria, al termine dell’1-1 contro il Manfredonia al Degli Ulivi.

“Abbiamo reagito dopo essere andati sotto, i ragazzi hanno dato l’anima. Nel primo tempo, dopo il gol, abbiamo preso qualche sbandata, ma abbiamo cercato di reagire nella ripresa. Un punto in tre partite? Momento così, ma con il lavoro si supera. Ce la metterò tutta, il responsabile sono sempre io”.

“Gol annullato: bisogna essere onesti, è giusto così” ha dichiarato il tecnico dell’Andria.