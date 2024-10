GF, perchè Enzo Paolo Turchi è esploso di rabbia durante il reality?

Docente di Ruolo in materie umanistiche alle superiori, nato a Capua il 4 Agosto 1988. Laureato in Filologia classica e moderna e iscritto all'Ordine dei giornalisti della Campania. Esperto di cronaca nera, sono cresciuto a pane e 'Chi l'ha visto?', ma sono un appassionato anche di Gossip e TV in generale. Collaboro al momento con Notizie.it e gestisco un blog di argomenti generali.