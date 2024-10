GF, Shaila Gatta aperta al poliamore con Javier e Lorenzo

Shaila Gatta, fin dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello, ha espresso il suo interesse sia per Lorenzo Spolverato che per Javier Martinez. Esteticamente attratta da entrambi, Shaila apprezza alcune caratteristiche della loro personalità, anche se altre non le convincono. La sua recente dichiarazione ha portato alla ribalta il tema del poliamore, già esplorato durante il Grande Fratello Vip 6 con Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Shaila Gatta: le dichiarazioni su Javier e Lorenzo

Gli aerei che hanno sorvolato la casa del Grande Fratello ieri sembrano aver ulteriormente disorientato Shaila Gatta. Un giorno sembra più vicino a Lorenzo Spolverato, convinto di poterlo scegliere, mentre il giorno successivo si avvicina a Javier Martinez, mostrando un interesse crescente verso di lui. Anche se è attratta fisicamente da entrambi, Shaila non li ritiene del tutto adatti a lei: Lorenzo, a suo avviso, è troppo immaturo, mentre Javier appare eccessivamente timido.

Shaila: “Mi sento confusa”

E così, l’ex velina di Striscia non ha potuto fare altro che confidarsi con le Non è la Rai esternando i suoi sentimenti contrastanti. Dopo aver affermato che Javier le fa effetto, ha aggiunto: “Io sono confusa, ma non è che sono venuta qui per fidanzarmi. Il mio obiettivo non è mai fidanzarmi. È solo che se ho delle curiosità… Avanti e indietro, non ce la faccio più. Non si può stare con tutti e due? Ti immagini io che sto con tutti e due?”. I fan si chiedono a questo punto: Shaila stava scherzando o diceva sul serio?