GF, Federica Petagna e Stefano Tediosi travolti dalla passione: scatta il bacio

Federica Petagna nei giorni scorsi è riuscita a fare chiarezza nei suoi sentimenti al Grande Fratello e ha ammesso di non essere più innamorata dell’ex fidanzato Alfonso D’Apice. Dopo aver raggiunto questa consapevolezza si è detta pronta a concentrarsi solo sul suo rapporto con Stefano Tediosi. La gieffina ha sentito molto la mancanza dell’ex tentatore di Temptation Island quando lui era nel tugurio, al contrario di Alfonso che non le è mancato.

Durante la sedicesima puntata Federica Petagna si è scontrata con l’ex fidanzato dicendo che non ha bisogno di essere protetta ed è per questo che non c’è bisogno che lui continui a ripetere che non ha più intenzione di proteggerla. L’ingresso di Alfonso D’Apice al Grande Fratello aveva creato non poca confusione nel cuore della gieffina, tra i due è scattato anche un bacio ma col tempo ha capito che la loro storia d’amore è giunta definitivamente al capolinea.

Aumenta la complicità tra Federica Petagna e Stefano Tediosi: i due si scambiano un bacio passionale al GF

Stefano Tediosi e Federica Petagna al GF (Screen Mediaset Infinity)

Da quando Federica Petagna ha messo le cose in chiaro con l’ex fidanzato si è riavvicinata a Stefano Tediosi nella casa più spiata d’Italia. Da quando il gieffino è tornato nella casa dopo aver trascorso qualche giorno nel tugurio la loro complicità è aumentata sempre di più e nelle scorse ore si sono lasciati andare a coccole e tenerezze.

Al Grande Fratello i due gieffini si sono ritagliati un po’ di tempo e mentre erano lontani da occhi indiscreti si sono lasciati travolgere dalla passione. Tra Federica Petagna e Stefano Tediosi è scattato un bacio molto passionale, il romantico momento segnerà un nuovo inizio per la ‘coppia’? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prendere il loro rapporto.