Ilary Blasi in Costa Azzurra con Bastian Muller

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ilary Blasi si gode una vacanza da sogno in Costa Azzurra, insieme al suo fidanzato Bastian Muller. La conduttrice 44enne ha condiviso sui social alcuni scatti che ritraggono momenti di relax e divertimento a Saint-Tropez, una delle mete più esclusive della Francia. Sempre elegante e glamour, Ilary ha scelto un look ispirato agli anni ’50, con cappelli, foulard e costumi vintage, dimostrando ancora una volta il suo stile impeccabile.

Ilary Blasi e Bastian Muller in una tenuta vinicola

La coppia ha trascorso il tempo visitando una tenuta vinicola, partecipando a degustazioni tra i filari, e rilassandosi sulle spiagge del celebre porto francese. La relazione tra Ilary e Bastian è più solida che mai: il loro legame si è rafforzato negli ultimi tempi, consolidato dalla frequentazione della famiglia di lei, inclusa la figlia Isabel e la partecipazione di Bastian al diciottesimo compleanno di Chanel. La vacanza rappresenta un’occasione di svago e ritrovata felicità per la conduttrice, che sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità in questa fuga romantica in Costa Azzurra, tra eleganza, natura e buon cibo, in uno degli angoli più affascinanti del Mediterraneo.