[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia: visita del Comandante della Legione Carabinieri Puglia presso il Comando Provinciale di Foggia



Il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia. All’arrivo in Capitanata, dopo un incontro presso il Palazzo del Governo con il Prefetto di Foggia, si è recato presso la caserma “A. Guglielmi”, dove è stato ricevuto dal Colonnello Michele Miulli, Comandante Provinciale e, successivamente, ha incontrato i comandanti ed una rappresentanza dei Reparti dell’Arma presenti nella provincia, nonché una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nella circostanza il Generale Del Monaco, che presto lascerà la Puglia per assumere il prestigioso incarico di Comandante della Legione Sicilia, ha ringraziato tutti i Carabinieri presenti per gli eccellenti risultati conseguiti nell’azione di contrasto alla criminalità comune ed organizzata e per l’impegno quotidianamente profuso in tutto il territorio della provincia di Foggia, sottolineando l’importante lavoro di prossimità, vicinanza e assistenza svolto in favore della popolazione.

Il Comandante della Legione ha poi voluto ricordare il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, recentemente scomparso nell’adempimento del dovere: “la sua tragica morte è per me, per noi tutti, motivo di profondo dolore, ma il Brigadiere Carlo Legrottaglie ci lascia soprattutto un patrimonio che dobbiamo gelosamente preservare e custodire. Ci lascia un esempio di virtù, di coraggio, di altruismo, di dedizione. Onoriamo la sua memoria continuando a mantenere sempre vivo il suo ricordo”.