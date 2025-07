[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Argos Hippium 2025: Maria Chiara Giannetta e Jacopo Sol tra gli 11 premiati

Il 25 luglio a Siponto la 32ª edizione del riconoscimento che celebra talento e identità

Venerdì 25 luglio, nella suggestiva location del Parco Archeologico di Siponto, si terrà la 32ª edizione del Premio Argos Hippium. Ideato e curato da Lino Campagna, l’Argos è molto più di un riconoscimento: è un tributo alle personalità nate e cresciute nella provincia di Foggia che, con passione e merito, portano in alto il nome della loro terra.



“Ogni edizione nasce proprio dall’amore per questa terra e per le storie straordinarie che sa generare – spiega il patron Lino Campagna – l’Argos è una dichiarazione d’amore verso chi ha saputo trasformare le proprie radici in slancio verso il futuro.

Dietro ogni nome c’è un percorso di ascolto, ricerca e riflessione. Tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno di alcuni imprenditori del territorio che, con discrezione e senso di responsabilità culturale, ci accompagnano da anni. A loro va il mio più sincero e riconoscente grazie.”

Sono undici i premiati dell’edizione 2025 che operano in diversi ambiti: spettacolo, giornalismo, giustizia, imprenditoria, scienza e tecnologia.

Spiccano Maria Chiara Giannetta, attrice foggiana protagonista di fiction di successo come Don Matteo, Blanca e del recente film Follemente, già premiata ai Nastri d’Argento e co-conduttrice a Sanremo al fianco di Amadeus, e il giovane cantautore Jacopo Sol di San Severo, rivelazione di Amici 24 e finalista a Sanremo Giovani 2023, capace di conquistare il pubblico con intensità e autenticità.

Premio anche per la soprano Carmen Aurora Bocale di Cagnano Varano, già vincitrice del Premio Internazionale “Valerio Gentile” e protagonista con la sua voce della serie Belcanto su Rai1, e per Carla Capillo di Torremaggiore, apprezzata hair stylist e makeup artist RAI dietro le quinte di show come Viva Rai 2, Sanremo ed Eurovision.

Sul fronte giornalistico sarà premiato Francesco Fredella, voce di RTL 102.5 e capo ufficio stampa del gruppo radiofonico, volto noto di Rai1 e interprete attento dell’attualità con stile diretto e appassionato.

Nel settore della giustizia premio Argos al foggiano Rocco Maruotti, sostituto procuratore a Rieti e attuale Segretario Generale dell’ANMe a Francesco Rinaldi, il più giovane magistrato d’Italia cresciuto tra Manfredonia e Mattinata.

Dalla Svizzera arriva il foggiano Gianfranco Gentile, Global Head of Heritage della maison svizzera Breitling, custode dell’identità di un marchio storico dell’orologeria di lusso.

Scienza, tecnologia e ingegneria sono gli ambiti in cui operano altre tre eccellenze: l’astrofisica Amata Mercurio, foggiana impegnata in progetti internazionali per studiare le galassie più lontane e le prime fasi della nascita dell’universo; l’esperta di privacy digitale Anna Cataleta, nata e cresciuta a Foggia, punto di riferimento nazionale su sicurezza informatica ed etica tecnologica; e il giovane ingegnere Marco Limonciello originario di Manfredonia ma trapiantato ad Oxford, dove oggi lavora per la scuderia Williams in Formula 1.

L’evento, patrocinato da Regione Puglia, Direzione Regionale Musei, Provincia di Foggia, Comuni di Foggia e Manfredonia e Università di Foggia, sarà condotto anche quest’anno dalla giornalista del TG1 Valentina Bisti e sarà aperto al pubblico. L’evento sarà trasmesso in alta definizione su LIVEGO.it al link:

https://www.livego.it/argos-hippium/