Uomini e Donne, chi è Giovanni: età e vita privata

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giovanni è uno dei protagonisti più discussi della nuova stagione di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il cavaliere del Trono Over ha attirato l’attenzione per il suo carattere deciso e per le frequentazioni con diverse dame. Arrivato dal Salento, Giovanni si è presentato come un uomo sicuro di sé, raccontando di non aver mai avuto particolari difficoltà nel conquistare le donne. Il suo percorso sentimentale, però, non è stato privo di complicazioni. Dopo le conoscenze con Gloria Nicoletti e Sabrina Zago, il cavaliere è tornato al centro dello studio nella puntata dell’8 ottobre 2026. Questa volta a far discutere è stato un bacio con Michela, inizialmente non raccontato. Ma cosa sappiamo della sua vita lontano dalle telecamere?

Giovanni di Uomini e Donne: cognome, lavoro, Instagram e il bacio con Michela

Giovanni proviene dalla provincia di Lecce, in Puglia, ed è un papà single. La sua età esatta non è stata confermata, anche se dovrebbe avere tra i 50 e i 60 anni. Restano sconosciuti il cognome e la professione del cavaliere. Non è stato nemmeno individuato con certezza un suo profilo Instagram ufficiale.

Un particolare curioso riguarda il soprannome “Permy”, che Giovanni avrebbe ricevuto per il suo carattere particolarmente permaloso. Il cavaliere ha raccontato al magazine della trasmissione di non aver mai avuto bisogno di corteggiare insistentemente una donna, mostrando grande sicurezza nelle proprie capacità di seduzione.

Nel programma ha inizialmente frequentato Sabrina Zago, con la quale è scattato anche un bacio. La conoscenza, tuttavia, non è proseguita. Successivamente ha provato a costruire un rapporto con Gloria Nicoletti, che aveva deciso di concedergli una seconda possibilità.

Anche questa frequentazione si è conclusa, soprattutto per i dubbi della dama nei confronti del cavaliere. Nella puntata di giovedì 8 ottobre 2026, Giovanni è tornato protagonista grazie alla conoscenza con Michela, una nuova donna del parterre. I due sono usciti insieme e si sono scambiati un bacio, ma Giovanni ha inizialmente evitato di raccontare l’episodio davanti alle telecamere.

A intervenire è stata direttamente Maria De Filippi, che lo ha invitato a chiarire quanto accaduto. Il cavaliere ha quindi ammesso il bacio, ricevendo una puntualizzazione dalla conduttrice: «Forse bisogna dirlo». Un episodio che riaccende i riflettori sul suo modo di vivere le conoscenze sentimentali. La sicurezza mostrata da Giovanni basterà per conquistare Michela oppure anche questa frequentazione sarà destinata a interrompersi?

Fonte: Facebook

FONTI:

Il Sussidiario

Anticipazioni tv