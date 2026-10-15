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Manfredonia Calcio, anche contro l’Ischia a porte chiuse a seguito degli scontri contro l’Ebolitana

Il Manfredonia Calcio comunica che la gara casalinga di domenica 18 ottobre contro l’Ischia Isola Verde si disputerà a porte chiuse, in seguito all’ordinanza della Prefettura di Foggia notificata in data odierna.

Il provvedimento è stato adottato a seguito degli scontri all’esterno del “Miramare” verificatisi in occasione della partita Manfredonia–Ebolitana dello scorso 20 settembre.

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi in data 14 ottobre, ha infatti «valutato, anche su specifiche indicazioni pervenute dal CASMS, un alto indice di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica a causa dei gravi episodi verificatisi»