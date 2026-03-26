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Gelsomino Edilizia conquista i Puglia Innovation Awards: premiata l’eccellenza dell’edilizia sostenibile

Un riconoscimento che racconta visione, innovazione e futuro. Gelsomino Edilizia entra tra

le realtà più brillanti del panorama imprenditoriale pugliese, conquistando un prestigioso

premio ai Puglia Innovation Awards, evento che celebra le aziende capaci di generare

impatto reale sullo sviluppo economico e sociale del territorio.



La prima edizione, svoltasi il 20 marzo presso il Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università di Foggia, ha messo in luce progetti e imprese protagoniste del cambiamento.

Tra queste, Gelsomino Edilizia si è distinta per la capacità di ridefinire il concetto di costruire,

attraverso un modello che unisce tradizione, tecnologia e sostenibilità.

Un premio che riconosce una visione concreta

Il riconoscimento nel settore Real Estate valorizza un percorso imprenditoriale fondato su

principi solidi: qualità, sostenibilità e attenzione alle persone. Per Gelsomino Edilizia, infatti,

costruire significa andare oltre l’edificio: significa creare spazi che migliorano la vita,

rispettano l’ambiente e generano valore duraturo per il territorio.



Una visione chiara, sintetizzata in un obiettivo preciso: costruire edifici e strutture in legno,

realizzare luoghi capaci di coniugare benessere abitativo ed equilibrio ambientale,

trasformando ogni progetto in un’esperienza di qualità.

Innovazione e sostenibilità: il cuore del progetto

Alla base del successo di Gelsomino Edilizia c’è un approccio integrato e contemporaneo,

che combina:

materiali come legno e ferro, espressione di solidità e innovazione;

ambienti sani, sostenibili e funzionali;

equilibrio tra efficienza tecnica ed estetica.

Un modello supportato da un forte investimento tecnologico: macchinari a controllo

numerico, sistemi digitali avanzati e processi produttivi evoluti permettono di ottimizzare ogni

fase, garantendo precisione, qualità e riduzione degli sprechi.

Parallelamente, l’impegno ambientale si traduce in azioni concrete: impianti fotovoltaici,

mezzi elettrici e sistemi strutturati di gestione dei rifiuti testimoniano una sostenibilità reale,

non solo dichiarata.

Costruire il futuro, oggi.

Il premio ai Puglia Innovation Awards consolida il ruolo di Gelsomino Edilizia come

protagonista di una nuova idea di edilizia: più consapevole, più evoluta, più umana.

L’azienda guarda avanti con un obiettivo chiaro: sviluppare un modello di edilizia

biocompatibile capace di migliorare la qualità dell’abitare e contribuire a un cambiamento

concreto del settore.

Un percorso guidato da tre parole chiave — materia, spazio, design — che racchiudono una

visione in cui innovazione, sostenibilità e qualità della vita diventano parte integrante di ogni

progetto.

Non solo un premio, dunque, ma una conferma: Gelsomino Edilizia sta costruendo, giorno

dopo giorno, il futuro dell’abitare.