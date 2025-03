Gege’ Telesforo ospite al Circolo Unione di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato, 29 marzo, alle ore 20.30, ospiteremo Gege’ Telesforo, che si presenta da sé.

Ricordo, dunque, a me stesso, semplicemente, che siamo al cospetto di un celeberrimo musicista, compositore, giornalista, autore, personaggio radiofonico e televisivo.

La figura di questo artista risulta ben scolpita nella memoria colletiva, per la composizione del cast di “Quelli della notte” con Renzo Arbore. E, per la conduzione di numerose ed indelebili espressioni televisive, diffuse dalle principali reti e canali nazionali.

Parteciperà all’iniziativa Christian Mascetta, chitarrista di chiara fama.

Ai fini dell’adesione all’evento, e’ sufficiente recarsi,preventivamente, presso la sede sociale,in via Arcivescovado, 2, con accesso consentito dalle ore 18.00 alle 20.00.

Vi attendiamo con vero piacere!!