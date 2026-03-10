Gatti e giardini a Siponto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GATTI E GIARDINI

Di Aldo Caroleo, Siponto

E’ da più di un anno che a Siponto, nell’area della Stazione, è perennemente stabile una comunità di gatti, sostenuta con assiduità, da parte di persone che hanno una predilezione per questi felini.

E fin qui non ci sarebbe nulla da obiettare per questo genere di filantropia felina, anche se, come in questo caso, questo genere di “amore” può porre molti problemi di ordine igienico , ma anche di invadenza dei suddetti animali nei confronti di chi abita a Siponto, nei pressi di questa comunità, con dei giardini, aiole, orti,verande,ecc.

Senza trascurare il fatto,del tutto naturale, che i gatti sono predatori di rettili, di topi,ecc. e che se abituati in cattività,non esercitano più questa loro predisposizione naturale, favorendo, di contro, una proliferazione di rettili e topi a Siponto (chi abita come me a Siponto e ha un giardino o veranda, ha a che fare con i ratti e anche con le bisce…per quanto concerne la lotta ai ratti,per evitare di trovarceli in casa, dobbiamo usare delle esche velenose).

E’ noto,inoltre, che i gatti sono abitudinari e quindi si spostano per trovare spazi da occupare, luoghi dove deporre i loro bisogni,prediligendo vasi, aiole,orti…scavando dappertutto.

Questa invasione è incontrollabile quando in qualche villa o casa vicina , c’è qualche micetta in calore: allora la situazione,per chi è costretto a subire queste indesiderate presenze, diventa insostenibile, specialmente quando, come ben sanno gli amanti dei gatti, i maschi segnano il terreno urinando e…. ovunque. E questi segni lasciano degli odori nauseabondi….. proprio giorni addietro nella veranda dell’abitazione dove vivo, si erano radunati sei gatti per una micia in calore. E il numero delle presenze feline è aumentato notevolmente in poco tempo data la fertilità delle gattine, acuendo a dismisura, i problemi.

Per evitare queste “deposizioni”,almeno io sono stato costretto a coprire il terreno con delle retine di metallo, anche se a volte anche su queste i suddetti gatti “depongono”.

Proprio questo inoltre, è il periodo della semina : (fave,piselli,bietole,cicorie,ecc.), essenze aromatiche :(basilico, prezzemolo,sedano,salvia, ecc,) e fiori .

Quindi lascio immaginare con quale animo si possano raccogliere ,se su di essi ci sono ‘lasciti’ di quel genere.

Esorto gli amanti di questi invadenti animali di non continuare più a foraggiare questi gruppi che stanno diventando,anzi, lo sono già, un vero problema,dicendo loro:

“Se volete bene ai gatti, nulla vi vieta di tenerli nelle vostre case,acquistando una lettiera e gestendoveli ,come fanno moltissime altre persone e non determinando così queste invasioni di campo che sono diventate insostenibili”.

Non vorrei che si arrivasse, anche e Siponto alla storica frase di Cicerone contro Catilina:

“Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?”

(Fino q quando, Catilina,abuserai della nostra pazienza?, )-

(Questa non è una minaccia, perché io non ho mai soppresso ,nemmeno una mosca, ma potrei usare tecniche diverse di autodifesa.).

Aldo Caroleo, Siponto, Marzo 2026