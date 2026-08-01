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“Gargano Vivo – Radici in cammino”, presentato a Peschici il festival itinerante promosso ed organizzato dal Parco Nazionale del Gargano

Il Commissario Straordinario Raffaele Di Mauro: “Rimettiamo al centro dell’agenda territoriale la connessione viscerale tra uomo e natura, riannodando i fili che intrecciano le tradizioni popolari, la storia locale, la tutela ambientale e la valorizzazione culturale”

Trasformare la ferita del territorio in una solida occasione di riscatto e ripartenza. È con questo spirito che la Sala Consiliare del Comune di Peschici ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione di “Gargano Vivo – Radici in cammino”, il nuovo festival itinerante ideato e promosso dal Parco Nazionale del Gargano.

“La scelta di Peschici – ha spiegato il commissario straordinario dell’Ente, Raffaele Di Mauro – come palcoscenico per lanciare il ricco calendario dell’evento non è casuale, ma racchiude un profondo valore simbolico e politico: manifestare la massima vicinanza e solidarietà a una comunità duramente messa alla prova dagli incendi dei giorni scorsi”.

“Il festival punta a rimettere al centro dell’agenda territoriale la connessione viscerale tra uomo e natura, riannodando i fili che intrecciano le tradizioni popolari, la storia locale, la tutela ambientale e la valorizzazione culturale – ha sottolineato il Commissario Di Mauro –. Un viaggio condiviso che attraverserà i luoghi più suggestivi del Promontorio, esaltandone l’immenso patrimonio materiale e immateriale”.

Con “Gargano Vivo”, dunque, l’Ente Parco intende lanciare un messaggio chiaro: le radici della comunità garganica sono profonde e proprio da quella bellezza, difesa e riscoperta attraverso la cultura, la terra si prepara a rialzarsi”.

A Peschici è giunta anche l’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Debora Ciliento. “Un territorio straordinario che merita rispetto e tutela – ha detto l’assessore Ciliento –. Il Gargano è il punto più importante dell’intera Puglia sotto il profilo ambientale e naturalistico. Chi appicca gli incendi è un criminale e va punito. Sono qui oggi per dimostrare la vicinanza della Regione alla comunità di Peschici e a questa terra meravigliosa”.

Alla conferenza stampa di Peschici erano presenti anche il direttore facente funzioni del Parco, Vincenzo Totaro, il presidente della Comunità del Parco, il Sindaco di Carpino Rocco Di Brina, e la Project Manager, Ester Fracasso, organizzatrice del Festival. Il Commissario di Mauro, inoltre, ha premiato con una targa il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo, come primo volto di “Gargano Vivo”, avendo partecipato in prima persona allo spegnimento dell’incendio di domenica scorsa.