Franco Baresi: quando e dove si terranno i funerali del Capitano che ha segnato la storia del calcio italiano

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martedì 4 agosto, alle ore 11, Milano si fermerà per salutare Franco Baresi, uno dei simboli più amati del calcio italiano. La sua scomparsa ha scosso il mondo dello sport e ha unito tifosi, istituzioni e comunità locali in un abbraccio collettivo che attraversa l’intero Paese. Il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, mentre Travagliato, la città dove Baresi è nato e cresciuto, ha esteso il cordoglio per tre giorni. La cerimonia sarà aperta al pubblico e si terrà in uno dei luoghi più iconici della città.

Ma dove si svolgeranno le esequie? Quali omaggi sono stati organizzati? E come si sta preparando il mondo rossonero a salutare il suo Capitano?

Funerali di Franco Baresi: data, orario e luogo dell’ultimo saluto

L’ultimo saluto a Franco Baresi si terrà martedì 4 agosto, alle 11, nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Una scelta che rispecchia la grandezza del Capitano: Sant’Ambrogio è una delle chiese più rappresentative della città, luogo di storia, spiritualità e memoria collettiva. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima, permettendo ai tifosi e ai cittadini di partecipare a un momento che si preannuncia intenso e profondamente sentito.

Il Milan, impegnato a Perth per la tournée estiva, non potrà essere presente con la squadra al completo. La distanza, i tempi di volo e la complessa logistica di inizio agosto hanno reso impossibile il rientro, soprattutto in vista del derby contro l’Inter previsto in Australia. La società, però, ha organizzato un momento di raccoglimento parallelo, così che la squadra possa unirsi simbolicamente alla cerimonia milanese.

A Sant’Ambrogio saranno presenti il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, dirigenti, dipendenti di Casa Milan e alcuni giocatori rimasti a Milanello per infortuni o recuperi. Un gesto che conferma quanto Baresi fosse considerato non solo una bandiera, ma un punto di riferimento umano e professionale per l’intera società.

Lutto cittadino a Milano e Travagliato: il cordoglio delle istituzioni e del mondo sportivo

La città di Milano ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto. Le bandiere civiche saranno esposte a mezz’asta in tutti gli edifici comunali, un segno di rispetto verso un uomo che ha rappresentato la parte più autentica del calcio milanese. Il sindaco Sala ha ricordato Baresi come una figura che ha saputo unire talento, umiltà e dedizione, diventando un esempio per generazioni di tifosi.

A Travagliato, il comune della Bassa Bresciana dove Baresi è nato, il lutto cittadino durerà tre giorni, da sabato a martedì. Il sindaco Renato Pasinetti ha sottolineato come la comunità voglia onorare un uomo che, pur avendo raggiunto il vertice del calcio mondiale, non ha mai dimenticato le proprie radici. Un legame che si è mantenuto vivo negli anni, attraverso visite, iniziative e un affetto reciproco che oggi si traduce in un tributo collettivo.

La Figc, guidata da Giovanni Malagò, ha disposto un minuto di raccoglimento prima di tutte le amichevoli in programma nel fine settimana. Un gesto che coinvolge l’intero movimento calcistico nazionale e che conferma quanto la figura di Baresi abbia superato i confini del tifo rossonero, diventando patrimonio di tutto il calcio italiano.

Camera ardente e omaggi dei tifosi: cosa sappiamo e come si prepara Milano

Non è stata comunicata ufficialmente la data della camera ardente, ma le prime ipotesi che circolavano – Museo di San Siro o Casa Milan – sembrano essere state accantonate. La famiglia, in linea con la riservatezza che ha sempre contraddistinto Baresi, starebbe valutando di mantenere il commiato privato fino alla cerimonia di martedì. Una scelta che rispecchia la discrezione del Capitano, da sempre lontano dai riflettori quando si trattava della sua vita personale.

Intanto, davanti a Casa Milan, tifosi e appassionati hanno iniziato a lasciare fiori, sciarpe e messaggi. Un altare con il numero 6, il suo numero iconico, è diventato il punto di raccolta di un dolore che attraversa generazioni. “Di Capitano ce n’è uno solo”, si legge su molti biglietti, testimonianza di un affetto che non si è mai affievolito.

La proposta di inserire il nome di Baresi nel Famedio del Cimitero Monumentale, il Pantheon dei milanesi illustri, è già stata avanzata da consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Secondo quanto trapela, la richiesta dovrebbe essere accolta in vista della cerimonia del 2 novembre, dedicata ai cittadini che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Milano, Travagliato e il mondo del calcio si preparano così a salutare un uomo che ha incarnato la fedeltà, la disciplina e la grandezza sportiva. Un Capitano che ha attraversato epoche diverse senza mai perdere la sua identità, diventando un simbolo che resterà per sempre nella memoria collettiva.