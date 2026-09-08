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Gargano, successo per il “Cammino delle Lagune”: focus sul turismo rigenerativo come nuovo modello per i bacini di Lesina e Cagnano Varano

Si è concluso con una partecipazione straordinaria il fine settimana del 5 e 6 settembre dedicato al “Cammino delle Lagune”, l’evento promosso nell’ambito del Festival del Parco che ha trasformato i territori di Lesina e Cagnano Varano nel centro del dibattito sulla sostenibilità ambientale e sul rilancio delle aree umide del Gargano.

L’iniziativa ha offerto un programma articolato tra escursioni guidate, birdwatching, trekking urbano, laboratori di voga sul tradizionale sandalo ed esperienze dedicate alle eccellenze gastronomiche del Presidio Slow Food. Particolarmente suggestiva la visita al centro storico di Cagnano Varano (Cavut). Il momento centrale e di maggior spessore istituzionale dell’intera manifestazione è stato tuttavia rappresentato dalla tavola rotonda scientifico-strategica focalizzata sul “Turismo Rigenerativo”.

L’incontro ha visto la partecipazione di amministratori locali, docenti universitari ed esperti di sviluppo territoriale, riuniti per delineare le linee guida operative atte a superare il concetto tradizionale di turismo sostenibile.

I lavori della tavola rotonda, coordinati dal commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano, avv. Raffaele Di Mauro, si sono articolati su quattro pilastri fondamentali, ed hanno visto la partecipazione dei sindaci di Lesina e Cagnano, Alessandra Matarante e Matteo Lombardi, i consiglieri regionali Giulio Scapato e Rosa Barone, la senatrice Gisella Naturale, la docente dell’Università di Foggia, Maria Buonarota, l’esperta di marketing territoriale ed organizzatrice del Festival, Ester Fracasso, la presidente degli operatori turistici del Lago di Varano, Cinzia Mastropaolo , Primiano D’Addetta e Vincenzo Troiano dell’associazione Controra. I relatori hanno rimarcato come la sostenibilità classica (riduzione dell’impronta ecologica) non sia più sufficiente per ecosistemi complessi e fragili come le lagune costiere. Il turismo rigenerativo propone un cambio di paradigma: l’attività turistica deve generare un saldo positivo netto per l’ambiente e la comunità residente, finanziando direttamente la conservazione della biodiversità e la manutenzione dei luoghi. È stata sottolineata l’importanza di evitare forme di “estrazione turistica” che impoveriscono i territori. La rigenerazione passa attraverso il coinvolgimento attivo dei pescatori storici, degli artigiani e dei giovani locali, trasformandoli da meri esecutori di servizi a custodi e narratori del patrimonio materiale e immateriale delle lagune. Si è inoltre discusso della necessità di distribuire i flussi di visitatori lungo tutto l’arco dell’anno attraverso itinerari tematici legati al birdwatching, alle rotte delle tradizioni popolari che vedono le Mamme dei Vicoli di Lesina tra le maggiori protagoniste. Infine i produttori della filiera hanno dimostrato come la salvaguardia della biodiversità laguna-mare (dalle specie ittiche autoctone alle erbe spontanee) rappresenti la principale leva di attrazione per un turismo ad alto valore aggiunto e consapevole.

A coronamento delle due giornate di attività e confronto, la manifestazione si è conclusa con il suggestivo concerto al tramonto nel Bosco Isola di Lesina, un appuntamento a impatto acustico azzerato che ha restituito in musica lo spirito guida dell’iniziativa: l’armonia perfetta tra uomo, cultura ed ecosistema naturale.