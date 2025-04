[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GARGANICA RESIDENCE SI AGGIUDICA IL PREMIO INDUSTRIA FELIX 2025

La società di San Giovanni Rotondo, proprietaria del Gran Paradiso Hotel Spa è tra le 6 migliori imprese della provincia di Foggia per performance gestionale e affidabilità finanziaria

BARI – Garganica Residence, proprietaria del Gran Paradiso Hotel Spa di San Giovanni Rotondo, è stata insignita del Premio Industria Felix 2025. La società garganica del general manager Giovanni Fini, tra le imprese più competitive di tutta la Puglia e l’unica nel settore turismo, si è infatti classificata tra le 6 migliori realtà della provincia di Foggia per performance gestionale e affidabilità finanziaria secondo Cerved Rating Agency, l’agenzia di rating leader in Italia. In una cerimonia alla Villa Romanazzi Carducci di Bari, durante una serata condotta dalla giornalista del Tg1 Maria Soave e dal direttore della Direzione Intrattenimento e Day Time Rai Angelo Mellone, Fini ha ricevuto l’alta onoreficenza con la motivazione “Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Foggia”.

IL PREMIO. Garganica Residence è stata scelta dal comitato scientifico di Industria Felix partendo da un’inchiesta giornalistica che ha selezionato complessivamente circa 700mila società di capitali con sede legale in Italia e ha individuato solo imprese che nelle rispettive categorie hanno registrato la migliore sicurezza finanziaria.

“La soddisfazione è grande – ha detto Giovanni Fini – perché non smettiamo mai di cercare di ottimizzare il connubio tra ospitalità ed innovazione. Fare accoglienza per noi è una missione indicataci da Padre Pio, e questo riconoscimento ci dà la giusta carica per proseguire nella giusta direzione. Per questo motivo ringrazio Industria Felix Magazine e il fondatore e direttore responsabile Michele Montemurro”.