Garance Authié presa di mira dagli haters dopo una vacanza con Fedez: cos’è successo

Fedez è tornato alla ribalta per alcune immagini della sua prima vacanza di coppia. Il rapper ha deciso di trascorrere alcuni giorni indimenticabili con la sua ultima fiamma Garance Authié. I due hanno deciso di non nascondersi più anche se non è presente ancora una foto insieme. Intanto, in compagnia del cane Silvio ed Eleonora Sezana, Fedez e la modella stanno trascorreranno alcuni giorni in una masseria pugliese. Nei vari post il rapper non compare mai mentre una didascalia aggiunta ad alcune foto qua e là ha indispettivo i fan. Infatti sono piovute molte critiche al post di Garance, tanto da essere stata accusata di essere infantile per voler dimostrare a tutti i costi di essere in compagnia del rapper. Un utente infatti ha scritto: “Praticamente una Ferragni che non ce l’ha fatta” mentre un altro “Chiara versione Shein”.

Garance Authié e Fedez si trovano insieme in una masseria pugliese

Garance Authié e Fedez si stanno frequentando da diversi mesi anche se manca l’ufficialità di coppia. I due postano storie e immagini negli stessi luoghi ed in compagnia delle stesse persone. La modella ha pubblicato una serie di nuovi scatti su Instagram dove dimostra di essere in una masseria pugliese. Presumibilmente la stessa dove ha preso alloggio il rapper e il suo cane Silvio. Ma ecco, che la ragazza è stata presa di mira dagli haters che l’hanno accusata di essere una Chiara Ferragni arricchita. Garance si è fatta coinvolgere da una partita a scopa dal rapper e la sua fidata collaboratrice Eleonora, dove la prima è apparsa in difficoltà a giocare come l’ex di Chiara Ferragni che ha detto: “Io non ho capito nulla.”