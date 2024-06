Chiara Ferragni in Sicilia per le nozze di Diletta Leotta: nuova frecciatina a Fedez

Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé prima di volare a Vulcano per partecipare alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius. L’influencer ha lanciato una nuova frecciatina nei confronti di Fedez attraverso alcune storie postate su Instagram. Se il rapper è tornato alla ribalta annunciando l’apertura di un canale Only Fans, l’ex moglie è sbarcata a Vulcano (Sicilia). L’influencer rimarrà vicina all’amica Diletta Leotta che oggi diventerà la moglie di Loris Karius. Nelle scorse ore, Chiara Ferragni ha condiviso alcune storie del viaggio. Tra gli scatti meravigliosi: una storia che non è passata inosservata. Una frase che sembra essere rivolta all’ex marito che sta facendo discutere il popolo della rete.

Chiara Ferragni lancia una frecciatina contro Fedez

L’influencer ha preso in prestito una frase di Coez tratta dal brano E’ sempre bello per lanciare una frecciatina a Fedez in merito alla fine del loro matrimonio. Nel brano si leggono le seguenti parole: “Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi e bello rimetterli insieme a pezzi. Vedere che alla fine stanno insieme anche da soli.” Non è la prima volta che i Ferragnez si pungano a mezzo social. Poche settimane fa, l’influencer aveva sbeffeggiato l’ex marito con una canzone di Marracash che lo definì nano con la sindrome di Napoleone. L’uomo aveva risposto con la stessa moneta acquistando un cane uguale a Paloma di nome Silvio.