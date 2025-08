[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Galli: “Fa un certo effetto la città deserta in piena estate”

📍Fa un certo effetto scorgere la Città deserta, in piena estate, con negozianti disperati o assistere a carovane di nostri ragazzi, destinati, ogni sera, verso altre località (con i gravi rischi connessi), per godere di un minimo di sano divertimento, a smentita di chi va dicendo che il turismo a Manfredonia sarebbe in ripresa. Tutt’altro!



📌Da tempo, in ordine al fenomeno “movida”, la nostra posizione è nel senso che la quiete pubblica debba essere salvaguardata, bilanciando però la stessa con le esigenze degli esercenti e della popolazione, soprattutto, giovanile.



🔈Ci domandiamo, pertanto, se anche le recenti ordinanze, emesse dal sindaco, siano rispettose delle indicazioni provenienti dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).



🎤Quest’ultima chiede a TUTTI i municipi della penisola di adottare provvedimenti EQUILIBRATI, ossia NON DRASTICI, valutando concretamente la possibilità di ACCORDI con i titolari delle attività commerciali per l’individuazione di orari di apertura e di somministrazione di musica o di ballo ARMONIZZATI.



🔹Inoltre, i comuni dovrebbero garantire, nell’emanazione di tali provvedimenti, PARITÀ DI TRATTAMENTO E PROPORZIONALITÀ, ossia condizioni sagge e ponderate, uguali per ogni soggetto coinvolto.



👉Per tutte queste ragioni si impone una riflessione, che risponda al grido di NON SPEGNERE MANFREDONIA‼️

Ugo Galli