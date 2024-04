Amici 23 anticipazioni: Mida e Gaia ritorno di fiamma?

La conoscenza tra Mida e Gaia De Martino a Amici 23 continua a catturare l’attenzione dei fan della scuola più famosa d’Italia. Inizialmente, i due erano solo amici mai poi sono diventati una coppia. Tuttavia, il cantante ha deciso di prendersi una pausa per potersi dedicare soltanto alla sua carriera. La ballerina non ha preso bene l’iniziativa di Mida, tanto da soffrirne moltissimo. Per questo motivo i due ragazzi si sono allontanati. Negli ultimi giorni Mida ha assunto un strano comportamento tanto da iniziare ad avvicinarsi nuovamente a Gaia. Il giovane infatti ha iniziato a cercarla e starle vicino. Un gesto che non è piaciuto affatto alle amiche della ballerina di Amici 23, che l’hanno invitata ad aprire gli occhi per non soffrire nuovamente.

Amici 23 anticipazioni: riavvicinamento tra Gaia e Mida

Il rapporto tra Gaia e Mida sta continuando a far parlar di sé ad Amici 23. Il cantante ha iniziato una manovra di riavvicinamento che ha suscitato le ire funeste delle amiche della ballerina che le hanno suggerito di stare attenta. Il consiglio però non è stato seguito dalla giovane visto che nutre dei sentimenti per Mida. Le anticipazioni di Amici 23 della nuova puntata serale rivelano che ci sarebbe stato un riavvicinamento tra i due allievi. Durante il ballottaggio finale, Mida ha cambiato posto per andare accarezzare la guancia di Gaia. Il giovane inoltre si è adoperato per cercarle un fazzoletto quando si è messa a piangere al termine di un’esibizione tra Aurora e Sarah. Gesti che confermerebbero il ritorno di fiamma tra Gaia e Mida nel talent show.