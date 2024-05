Gaia Gigli di Uomini e Donne, rivelazione choc a Verissimo: “Vissuto cose terrificanti”

Gaia Gigli e Daniele Paudice sono stati ospiti della puntata di oggi 25 maggio di Verissimo. I due hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia. In questa circostanza, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato un doloroso capitolo della sua vita. La donna ha raccontato di aver vissuto una relazione tossica in passato e di aver vissuto momenti terribili prima di uscire dal tunnel. Gaia Gigli infatti ha detto ai microfoni di Verissimo: “Ho vissuto la gravidanza da sola. Lui non è stato mai presente e vicino a me durante un momento così bello per una donna. E’ stato qualcosa di terrificante che non auguro a nessuna donna”.

Verissimo, Gaia Gigli di Uomini e Donne ha presentato suo figlio a Daniele Paudice

Ospite di Verissimo, Gaia Gigli ha raccontato di aver voltato pagina alla nascita di suo figlio che oggi ha 4 anni. A tal proposito, la corteggiatrice ha riferito che la svolta è arrivata quando è nato suo figlio perché dovevo proteggerlo. La donna inoltre ha raccontato che il bambino ha già fatto la conoscenza di Daniele che a sua volta si è rivelato molto disponibile ai suoi bisogni. A tal proposito, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato: “Perché se vuoi bene alla mamma devi volere bene al figlio”. Alla domanda se ha istinto paterno, l’uomo ha riferito le seguenti parole: “Perché no? Se arriva arriva.” Daniele ha concluso che in questo momento vogliono fare tutto con calma e viversi giorno dopo giorno.