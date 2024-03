Gabriel Garko a Verissimo parla della sua situazione sentimentale: fan in visibilio

Gabriel Garko ha catturato l’attenzione del pubblico durante la sua recente partecipazione a Verissimo, programma televisivo condotto da Silvia Toffanin. Questa volta, l’occhio indiscreto del pubblico era puntato sul suo nuovo progetto televisivo su Canale 5, nel quale interpreta un ruolo di spicco, ma a sorpresa è stato l’amore a tenere banco durante l’intervista.

Quando Silvia Toffanin ha chiesto a Gabriel Garko se il suo cuore fosse impegnato, l’attore ha mantenuto la sua aura di riservatezza, rispondendo in modo vago. “Io sono molto riservato e lo sono sempre stato”, ha esordito. “Poi dipende tutto da con chi stai, se l’altra persona fa parte del mondo dello spettacolo è un conto, se non ne fa parte è un altro conto e va rispettato. Sono molto sereno, sto bene e sono molto felice”. Una risposta che ha destato la curiosità di Toffanin, portandola ad affermare con convinzione: “Ok sei fidanzato, lo dico io! Da quello che hai detto si capisce che sei fidanzato”.

Gabriel Garko alimenta i rumor sul suo status sentimentale

Il mistero attorno al suo status sentimentale si infittisce ulteriormente se consideriamo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Garko durante la sua precedente apparizione nel salotto di Verissimo, risalente a circa un anno e mezzo fa. In quell’occasione, l’attore aveva dichiarato candidamente di essere single, alimentando così speculazioni e congetture sulla sua vita privata.

“No, non sono fidanzato, in questo momento sono single”, aveva affermato senza ambiguità. “La serenità l’ho trovata anche da solo. Quando stai bene da solo dopo puoi ritornare ad amare qualcuno. Nella vita ho avuto storie importanti e mi sono innamorato più volte. Non rinnego nulla di quello che è stato il passato. Arrivato a un certo punto innamorarsi diventa più difficile. Perdi la facilità degli anni passati. Ora quando cerco una persona al mio fianco la cerco per motivi precisi. Non mi interessa solo il fattore estetico. Sono importanti tante altre cose. Gli occhi vogliono la propria parte, ma serve altro”.

Dunque, se Garko fosse effettivamente impegnato sentimentalmente, chi sarebbe la fortunata che ha (di nuovo) fatto battere il suo cuore? Una domanda che, per ora, rimane avvolta nel mistero, alimentando la curiosità dei fan e dei media.