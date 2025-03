[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Futuro presente”: inizia il percorso della rete di scopo teatrale a Manfredonia

Ieri mattina la nostra aula consiliare ha ospitato il primo tavolo di lavoro di “Futuro Presente”, rete di scopo teatrale che vede insieme il Comune di Mandredonia, le Scuole della Città, la compagnia Bottega degli Apocrifi, rappresentata ieri al tavolo dalla vicesindaca e dalla dirigente della cultura.

“Quest’Amministrazione crede fortemente nel valore della partecipazione e nella costruzione di alleanze tra agenzie educative e culturali. Sono strumenti essenziali per trasformare e abitare una città più accogliente e attenta alla crescita delle sue cittadine e dei suoi cittadini, fin dai primi anni di vita”, sostiene la Vicesindaca e Assessora all’Istruzione Cecilia Simone.

Il teatro, con la presenza radicata e innovativa di Bottega degli Apocrifi, ha già segnato un percorso importante per la nostra comunità, fatto di progetti e rappresentazioni collettive che hanno arricchito il nostro senso di appartenenza e rafforzato l’idea di una città che valorizza le differenze e costruisce un linguaggio comune, senza sacrificare le individualità, ma esaltandone la ricchezza e la multiculturalità.

“Oggi quel percorso, che ha sempre potuto contare sulla collaborazione attiva degli Istituti scolastici, prova a darsi forma strutturata chiamando a responsabilità l’intera comunità educativa, invitandola al tempo stesso a generare una visione condivisa che punta a incidere sulla qualità della vita della città attraverso la bellezza e la pratica artistica, e a porre le basi di sostenibilità di quella visione”, dice Stefania Marrone, presidentessa di Bottega degli Apocrifi

“Il fatto che tutti gli Istituti Scolastici della città abbiano sottoscritto questo Patto di rete è un segno importante perché vede le Scuole di Manfredonia impegnarsi a operare come soggetto unico per il raggiungimento di una finalità comune, incentrata sulla qualità dell’offerta formativa trasversale per le nuove generazioni del territorio”, afferma Francesco Di Palma, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta, scuola capofila della Rete.