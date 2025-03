[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Furto d’auto in pieno giorno a Cerignola, il sindaco e l’assessore Cicolella scrivono al Ministero dell’Interno, alla Prefettura e alla Questura di Foggia: “Serve un segnale forte da parte dello Stato”

Durante la mattinata di lunedì 24 marzo, alle 9:00 circa, quattro malviventi a volto coperto hanno rubato un’auto in pieno centro, a poca distanza dal Distretto sociosanitario. Il tutto sotto lo sguardo incredulo e rassegnato dei cittadini e senza che nessuno abbia chiamato le forze dell’ordine.

La situazione incresciosa ha spinto il sindaco Bonito e l’assessore Cicolella a rivolgersi al Ministero dell’Interno, alla Prefettura e alla Questura di Foggia con una lettera nella quale si chiede alle Istituzioni preposte di intervenire per porre un argine al fenomeno dei furti d’auto e ripristinare il primato della legalità.

Tale episodio, scrivono, “si inserisce in una lunga e preoccupante scia di atti criminali che stanno minando la sicurezza e la serenità dei cittadini cerignolani, e che evidenzia con chiarezza come queste bande di criminali si sentano oggi libere di agire indisturbate, senza alcun timore delle conseguenze”. Il tutto avviene, prosegue la lettera, in “un clima di assuefazione e indifferenza da parte di alcuni cittadini, che di fronte a tali episodi preferiscono filmare anziché chiamare le forze dell’ordine, alimentando di fatto un senso di impunità e sfiducia nella risposta dello Stato”.

Di fronte ad una situazione del genere, urge intervenire con decisione e fermezza: “Come Amministrazione comunale stiamo già intervenendo, ad esempio, attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino” ma, evidenziano il primo cittadino e l’assessore al ramo, “riteniamo che questi sforzi da soli non possano bastare a fronteggiare un fenomeno così radicato e aggressivo. È indispensabile un segnale forte e incisivo da parte dello Stato, una risposta che restituisca ai cittadini la fiducia e la serenità che meritano”.

“Per tali ragioni, chiedo formalmente un’attenzione straordinaria da parte delle autorità competenti, con un rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio e un sostegno concreto alle azioni che stiamo mettendo in campo”, conclude la missiva.