[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Furto ai danni di Rione Junno, Toriello: “Rammarico profondo”

È successo nella notte, dopo uno splendido concerto con cui “Mònde” ha ricordato Matteo Salvatore

FOGGIA – Ieri, tra l’una e le due di notte, quando era finito da circa un’ora il concerto di Paolo Sassanelli e Rione Junno per l’omaggio che “Mònde” ha voluto tributare alla memoria di Matteo Salvatore, dall’automobile del gruppo musicale di Monte Sant’Angelo sono state rubate due chitarre e alcune strumentazioni. Il concerto si è svolto nell’Auditorium Santa Chiara e si era chiuso con “Foggia”, la canzone che Eugenio Bennato ha dedicato al capoluogo della Daunia. L’auto era parcheggiata in Largo Santa Chiara.

“È un rammarico profondo – ha dichiarato Luciano Toriello, direttore artistico di Mònde Festa del Cinema dei Cammini – dover prendere atto che la rapacità di qualche balordo sfregi un evento culturale costruito anche sulla volontà di essere e mostrare di essere altro dalla cronaca. Rubare gli strumenti ad un musicista equivale a privarlo della parola, della capacità e possibilità di esprimersi, di raccontare, di emozionare. Gli appelli di maniera alla restituzione del maltolto non sono la risposta e non consolano. Di sicuro, lo scoramento di oggi non avrà come effetto la resa”.