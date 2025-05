[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FURTI D’AUTO, ARRESTI A CERIGNOLA: “GRAZIE ALLE FORZE DI POLIZIA PER LA BRILLANTE OPERAZIONE”

Bonito e Cicolella: “Prima risposta alle nostre richieste delle settimane scorse”

“Esprimo il mio personale ringraziamento e quello dell’intera amministrazione comunale alle forze di polizia e alla magistratura di Trani per l’esito dell’operazione avvenuta nelle scorse ore in città”: così il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito commenta l’indagine che ha portato all’arresto di 25 persone.

“L’operazione testimonia come l’attenzione delle forze di polizia sia alta e il lavoro investigativo prosegua per contrastare un sistema che va oltre i singoli episodi di furto. È importante che si mantenga alta la pressione per disarticolare un fenomeno che incide profondamente sulla sicurezza della nostra comunità. In più occasioni, inoltre, abbiamo sempre sottolineato il grande impegno della Polizia Locale, che opera senza sosta per il controllo del territorio, anche nel vasto agro dove spesso vengono rinvenute carcasse di auto rubate”, ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza del Comune di Cerignola Teresa Cicolella.

“È una prima risposta rispetto alle nostre richieste inviate nelle scorse settimane alla Prefettura di Foggia e ai comandi delle forze di polizia per arginare il triste fenomeno dei furti d’auto”, hanno aggiunto il Sindaco Francesco Bonito e l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella.

Poco più di un mese fa, infatti, dopo un eclatante episodio di furto d’auto, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza si è tenuto nel Comune di Cerignola: in quell’occasione l’amministrazione comunale ha proposto l’istituzione di un tavolo permanente sulla legalità e il Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco ha assunto l’impegno di intervenire presso le sedi competenti a sostegno della proposta di elevare il Commissariato di Cerignola a Primo Livello.

In precedenza, a fine marzo, si era tenuto un altro Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza a Foggia: un incontro che aveva fatto seguito alle sollecitazioni dell’assessorato alla Sicurezza e della conferenza programmatica dei capigruppo per affrontare la questione della sicurezza sul territorio cerignolano.