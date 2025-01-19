Friulana vince Grappa ad “Affari Tuoi”: l’ironia della sorte nel gioco dei pacchi

Friulana vince una bicchiere di grappa ad “Affari tuoi”Sara, la giovanissima concorrente friulana che nel celebre show di Rai 1 aveva inizialmente scelto un pacco con un euro, ha deciso di cambiare la...

Friulana vince una bicchiere di grappa ad “Affari tuoi”

Sara, la giovanissima concorrente friulana che nel celebre show di Rai 1 aveva inizialmente scelto un pacco con un euro, ha deciso di cambiare la sua scelta in un momento cruciale del gioco. E, con ironia della sorte, ha finito per ricevere un bicchiere di grappa. La concorrente alla fine è davvero "rimasta con l'amaro in bocca"… ma questa volta, colpa della grappa!