Francesco Moser dalla Balivo parla di Cecilia Rodriguez

Martedì 14 ottobre, Francesco Moser è stato ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, l’ex campione di ciclismo, oggi 74enne, ha parlato della sua vita privata, soffermandosi in particolare sul rapporto con la nuora Cecilia Rodriguez, compagna del figlio Ignazio Moser. L’intervista è stata antecedente alla nascita di Clara Isabel.

Il periodo del lockdown

Rispondendo alla domanda diretta della conduttrice “Ti piace tua nuora Cecilia?” Moser ha raccontato un episodio risalente al periodo del lockdown: “Il giorno che hanno deciso di chiuderci tutti a casa, Ignazio e Cecilia sono arrivati la notte a Trento senza avvisare”. La convivenza forzata durò due o tre mesi, durante i quali si approfittò per sistemare la proprietà di famiglia: “Abbiamo cambiato gran parte dell’impianto di irrigazione, li ho fatti lavorare un po’”.

L’episodio del decespugliatore

Uno dei momenti più divertenti del racconto riguarda Cecilia e il decespugliatore: “Un giorno ha voluto provarlo, le ho detto: ‘Non è il tuo mestiere’. Tagliò tutti i fiori”. Moser ha spiegato che la Rodriguez scambiò una pianta rara per un’erbaccia, ma per fortuna ricrebbe.