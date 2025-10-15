Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventano genitori: è nata Clara Isabel

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È nata Clara Isabel, la primogenita di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e Ignazio Moser. La coppia ha annunciato la nascita sui social, con un post di Ignazio alle 17:25 del 15 ottobre, in cui ha scritto: “5.10.2025. Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”. La notizia ha fatto subito il giro del web, dopo ore di indiscrezioni, anche se al momento Cecilia non ha ancora condiviso contenuti social sulla nascita.

Clara Isabel nata con la procreazione assistita

Ignazio Moser, 33 anni, e Cecilia, 35 anni, hanno affrontato un percorso di procreazione assistita, raccontando le difficoltà e le emozioni vissute. Cecilia ha spiegato di aver provato per oltre cinque anni senza successo, affidandosi alla scienza quando tutto sembrava difficile, e ha parlato apertamente dei momenti di disperazione e speranza. La gravidanza è stata molto voluta e desiderata da entrambi, e la nascita della piccola rappresenta un momento di grande gioia per la coppia.

Non si conosce ancora il luogo del parto, ma ora Cecilia e Ignazio possono abbracciare la loro bambina, che, grazie all’amore e alla determinazione dei genitori, ha finalmente visto la luce.