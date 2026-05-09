Sarah Borruso, chi è l’ex di Alberto Genovese; età, vita privata e il caso Terrazza Sentimento

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Il nome di Sarah Borruso è diventato noto al grande pubblico non per una carriera nel mondo dello spettacolo, ma per il suo coinvolgimento in uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni: quello legato ad Alberto Maria Genovese e all’ambiente di “Terrazza Sentimento”. Una vicenda che ha intrecciato sentimenti, dipendenze, dinamiche psicologiche complesse e un processo che ha acceso un dibattito nazionale. Oggi, mentre prova a ricostruire la propria vita, Sarah ha iniziato a raccontarsi pubblicamente, offrendo una versione più intima della sua storia.

Chi è davvero Sarah Borruso? Qual è stato il suo ruolo nella relazione con Genovese? E come sta cercando di ripartire dopo la condanna? Scopriamolo insieme.

Origini, età e la relazione con Genovese: l’inizio di una spirale difficile da controllare

Per capire chi sia Sarah Borruso, bisogna partire dalle sue origini. Nata a Milano il 4 agosto 1995, cresce tra il capoluogo lombardo e Como, in un ambiente familiare che lei stessa ha definito protettivo, quasi soffocante. Una dimensione che, secondo il suo racconto, avrebbe influenzato profondamente il modo in cui ha vissuto le relazioni affettive e la percezione di sé.

Da giovanissima si avvicina al mondo della notte milanese, un universo fatto di locali esclusivi, conoscenze rapide e un senso di appartenenza che forse le era mancato altrove. È in questo contesto che, tra il 2017 e il 2018, incontra Alberto Maria Genovese, già noto come imprenditore di successo. L’incontro segna l’inizio di una relazione intensa, totalizzante, che nel tempo si trasforma in qualcosa di molto più complesso.

Sarah racconta di aver accettato situazioni che oggi definisce degradanti, convinta che l’amore potesse giustificare tutto. L’uso di sostanze, le feste private, le dinamiche di coppia fuori dall’ordinario diventano parte della quotidianità. In più occasioni ha spiegato di essersi sentita intrappolata in un legame che confondeva affetto, dipendenza emotiva e bisogno di approvazione.

Il rapporto con Genovese cresce rapidamente, ma allo stesso tempo si inserisce in un contesto sempre più estremo. Quella che all’inizio sembrava una storia passionale si trasforma in un equilibrio fragile, dove il confine tra scelta e condizionamento diventa difficile da distinguere.

Il caso Terrazza Sentimento: accuse, processo e la posizione controversa di Sarah Borruso

Il nome di Sarah Borruso diventa pubblico quando esplode il caso giudiziario legato agli episodi avvenuti tra Milano e Ibiza, all’interno dell’ambiente ribattezzato “Terrazza Sentimento”. Le indagini portano alla luce un mondo fatto di droga, feste private e comportamenti estremi. Sarah viene accusata di concorso in episodi di violenza sessuale, in particolare per un episodio avvenuto a Ibiza nel 2020.

Durante gli interrogatori, racconta agli inquirenti un contesto fuori controllo, spiegando di aver assecondato quel mondo perché profondamente innamorata. La sua difesa insiste su un punto: Sarah sarebbe stata coinvolta in una dinamica manipolatoria, sviluppando una forma di dipendenza affettiva che l’avrebbe portata a non riconoscere più i limiti.

Il processo si conclude con una condanna a 2 anni e 4 mesi, poi convertita in lavori di pubblica utilità. Una sentenza che la colloca in una posizione ambigua: da un lato co-imputata, dall’altro figura che molti considerano vittima di un contesto psicologico e relazionale devastante.

Lei stessa, in aula, aveva dichiarato: «Per troppo tempo sono stata accostata alla figura di Alberto. Ho vissuto dietro l’ombra di un uomo e spesso non si comprende che io ho un nome e una personalità distinta da lui».

Questa frase riassume perfettamente la complessità della sua vicenda, sospesa tra responsabilità penale e fragilità emotiva.

La nuova vita di Sarah Borruso: studi, volontariato e il tentativo di ricostruirsi

Dopo la condanna, Sarah Borruso ha scelto di allontanarsi completamente dal mondo che l’aveva trascinata nella spirale degli eccessi. Oggi frequenta Psicologia giuridica alla Sapienza di Roma, con un interesse particolare per le dipendenze patologiche e la devianza. Temi che, inevitabilmente, si intrecciano con la sua esperienza personale.

Accanto agli studi, si dedica al volontariato e a progetti legati alla giustizia sociale. La scrittura è diventata uno strumento per rielaborare ciò che ha vissuto, anche se non ha ancora intrapreso un percorso editoriale vero e proprio.

La sua testimonianza più completa è arrivata attraverso il podcast One More Time, dove ha raccontato la sua storia senza filtri: l’infanzia, le fragilità, il mondo della notte, la relazione con Genovese e il senso di colpa che l’ha accompagnata per anni. Ha parlato apertamente di cosa significhi sentirsi “vittima e complice”, una definizione che ha fatto discutere ma che lei considera la più vicina alla sua verità.