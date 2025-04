Francesca Tocca si è messa con Davide Greco? La sua verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francesca Tocca, nota ballerina e ex partecipante di “Amici”, ha recentemente chiarito la sua situazione sentimentale dopo la separazione dal marito, Raimondo Todaro. Dopo 17 anni di matrimonio, la coppia aveva annunciato la loro rottura lo scorso gennaio, suscitando un notevole interesse mediatico e speculazioni su eventuali nuove relazioni di entrambi.

Cosa ha detto Francesca Tocca?

Negli ultimi giorni, le voci su un presunto nuovo amore di Francesca Tocca si erano intensificate, con il nome di Davide Greco, un parrucchiere di 30 anni originario di Palermo, al centro delle indiscrezioni. Tuttavia, la ballerina ha deciso di mettere un freno a queste speculazioni attraverso un post sul suo profilo Instagram. In risposta a una segnalazione dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva insinuato che la ballerina potesse essere coinvolta con Greco, Francesca ha scritto: «Ps sono single e tale voglio restare! Quindi direi anche che vi potete cercare altre argomentazioni… E lasciarmi stare… Grazie».

La sua partecipazione al programma “Verissimo”, in onda domenica 13 aprile, è attesa come un momento per raccontare la sua verità e riflettere sull’importanza di voler rimanere single in questo periodo della sua vita. Francesca ha sempre dimostrato di essere una persona forte e indipendente, e la sua dichiarazione è un chiaro segnale della sua intenzione di prendersi il tempo necessario per sé stessa dopo la fine del matrimonio.

Francesca e Raimondo, nonostante la separazione, hanno mantenuto un profondo rispetto reciproco, come dimostrato dal loro annuncio di separazione, in cui hanno sottolineato l’importanza della loro famiglia e dell’unione che continueranno a condividere. Ora, per Francesca, è tempo di concentrarsi su se stessa e sul suo futuro, lontana da relazioni romantiche.