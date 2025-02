Francesca Rettondini ricorda Alberto Castagna “Fu allontanato da me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francesca Rettondini ricorda Alberto Castagna a vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 1° marzo 2005. In un’intervista al settimanale Oggi, la showgirl riflette su un legame profondo che ha segnato la sua vita. “Ho impiegato dieci anni per riprendermi dopo la sua morte”, confessa Rettondini, sottolineando che il dolore non significa dimenticare. Alberto, conduttore di programmi iconici come “Stranamore”, era conosciuto per il suo spirito vivace e la sua intelligenza. “Ridevamo molto insieme”, ricorda, enfatizzando come il suo amore per la musica e le barzellette lo rendessero un intrattenitore naturale.

Francesca Rettondini racconta l’aneddoto shock su Castagna

La relazione tra i due ha subito una prova difficile quando Alberto ha affrontato gravi problemi di salute nel 1998, a seguito di un’operazione che ha portato a una complicazione critica. Rettondini è stata al suo fianco, ma a un certo punto le è stato impedito di vederlo. “Da un momento all’altro Alberto non mi vide più”, spiega, rivelando come una collega sia riuscita a portargli un messaggio d’amore. Dopo la sua dimissione, però, Alberto ha scelto di tornare dall’ex moglie, lasciando Francesca con un dolore ancora più profondo. Nonostante tutto, il loro legame è rimasto forte, e la showgirl ha continuato a scrivere e conservare ricordi, dimostrando un affetto sincero che ha superato le avversità fino all’ultimo.