Francesca Pongiluppi al Circolo Unione di Manfredonia

Domani, alle ore 19.00, presso la terrazza della nostra sede, avremo il piacere di accogliere Francesca Pongiluppi, autrice del romanzo Come le lucciole, per la presentazione del suo libro.

Si tratta di un’opera letteraria, al tempo stesso politica e di formazione, che racconta un’impresa capace di unire, attraverso il tempo, le vite e le anime di donne molto diverse tra loro: la ricerca del proprio posto nel mondo e di nuovi modi di abitarlo.

La trama è costruita attorno alla profonda esigenza di riconciliarsi con il passato, intrecciandolo al presente, segnato da una fase storica peculiare del nostro Paese: il G8 di Genova.

La partecipazione è libera.

Il Presidente del Circolo Unione Ugo Galli