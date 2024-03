Francesca Fagnani pronta a lasciare la Rai: la sua futura destinazione

Martedì 2 aprile segna il ritorno di Francesca Fagnani, pronta a illuminare nuovamente la prima serata di Rai Due con una nuova edizione del suo programma cult di interviste, “Belve”. Questa volta, la conduttrice avrà il privilegio di ospitare addirittura Fedez, il popolare rapper finito recentemente al centro del gossip a causa della crisi con la moglie Chiara Ferragni.

Le anticipazioni promettono una serata ricca di emozioni e chiarimenti, poiché ci si aspetta che Fedez possa finalmente fare luce sulla situazione con la Ferragni. Nonostante le voci di una presunta diffida nei confronti della Fagnani per l’intervista a Fedez, la conduttrice ha chiarito che non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale in tal senso: “A noi non è arrivata nessuna diffida…”. Ha anche colto l’occasione per smentire in maniera secca e decisa tutte le voci di corridoio su un suo futuro lontano dalla Rai per approdare armi e bagagli sul canale Nove: “Sto bene dove sto. La Rai mi ha fatto crescere, dalla seconda alla prima serata. Non lo dimentico…”.

Francesca Fagnani, smentito il suo passaggio a Nove

Inoltre, Francesca Fagnani ha rivelato che Fedez avrebbe dovuto essere ospite del suo programma già nella scorsa edizione, ma a seguito dei problemi sanremesi la sua partecipazione era stata bloccata. Tuttavia, ora sembra che ogni ostacolo sia stato superato e che l’intervista sia finalmente in programma.

Nell’intervista al quotidiano Il Corriere della Sera, la conduttrice ha anche svelato che c’è una cantante che ha costantemente rifiutato di partecipare a “Belve”: Emma. Il motivo di tale rifiuto rimane un mistero, sia per la Fagnani che per il pubblico. Tuttavia, nonostante alcuni rifiuti, personaggi come il vicepremier Matteo Salvini hanno accettato l’invito, dimostrando coraggio nel confrontarsi senza “paracadute” con le domande della conduttrice.