FP CGIL Foggia: Selezione OSS Policlinico Riuniti va annullata

FP Cgil. Richiesta di revoca della Delibera n. 876/2024: dubbi e questioni sul reclutamento OSS al Policlinico Riuniti di Foggia

La Funzione Pubblica CGIL di Foggia ha inviato una lettera al Direttore Generale del Policlinico Riuniti, dott. Giuseppe Pasqualone, sollevando una serie di perplessità riguardo alla delibera n. 876 dell’11 novembre 2024. La questione, centrale per il futuro della gestione delle risorse umane nella struttura sanitaria, si focalizza sull’assunzione temporanea di personale socio-sanitario (OSS) tramite somministrazione di lavoro.

Le criticità evidenziate.

1. Valutazione delle Offerte “al Ribasso”

Secondo quanto riportato nella lettera, la procedura adottata per il reclutamento non avrebbe rispettato quanto previsto dall’art. 108, comma 2, del D.lgs. 36/2023. Tale normativa richiede un’attenta valutazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre l’attuale procedura sembra privilegiare un approccio al ribasso.

2. Mancanza di trasparenza nei requisiti per gli OSS.

L’atto non specifica in modo chiaro i criteri adottati dall’azienda di somministrazione per selezionare gli operatori. Inoltre, non viene fornita alcuna evidenza di una valutazione preliminare sulle competenze e l’esperienza degli OSS, elemento cruciale per garantire la qualità del servizio offerto.

3. Assenza di pianificazione nel Piano del Fabbisogno.

L’assunzione di personale tramite somministrazione, per sua natura temporanea, avrebbe dovuto essere giustificata da emergenze specifiche. Tuttavia, la Funzione Pubblica CGIL evidenzia che questa necessità non è stata documentata adeguatamente. Al contrario, emerge il rischio che si perpetui una condizione di precariato, contraria alle previsioni dell’art. 97 della Costituzione Italiana.

4. Utilizzo improprio dei fondi.

Un’ulteriore anomalia riguarda l’attribuzione della somma di 145.175 euro a un capitolo di spesa denominato “lavoro interinale area non sanitaria”, un utilizzo che appare incoerente con la finalità di copertura di posti di OSS, appartenenti alla categoria BS del personale sanitario.

Le richieste della FP CGIL.

Alla luce di queste considerazioni, la FP CGIL chiede:

La revoca immediata in autotutela della delibera in oggetto.

La trasparenza sulle modalità e sui criteri di selezione adottati.

L’adozione di procedure alternative, come la mobilità regionale o extra-regionale, per coprire i posti vacanti in maniera strutturata e conforme alle normative vigenti.

Una questione di legalità e tutela dei diritti.

Il documento conclude sottolineando come l’eventuale stabilizzazione di figure reclutate tramite somministrazione, senza il possesso dei titoli richiesti, comprometterebbe i principi di accesso al pubblico impiego e i diritti dei lavoratori già inseriti nel sistema.

Cosa aspettarsi?

La delibera e le sue implicazioni potrebbero generare ulteriori dibattiti all’interno del settore sanitario locale. La decisione del Policlinico Riuniti di Foggia sarà cruciale per determinare se le criticità sollevate dalla FP CGIL troveranno un’adeguata risposta e se sarà possibile ristabilire un equilibrio tra necessità operative e rispetto delle normative.