Tradimento anticipazioni: Mualla stacca la spina a Behram entrato in coma

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Behram uscirà di scena in seguito ad un agguato. Un complice di Zelis lo ridurrà in coma. I medici diagnosticheranno la morte cerebrale del ragazzo ma la mamma spererà in un miracolo. Behram infatti sarà attaccato alle macchine per rimanere in vita. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che Nazan chiederà a Mualla di staccare la spina a Behram. La donna accetterà di spegnere la macchina ma prima avrà un piano in mente. Mualla avrà intenzione di far sposare Oylum con il cugino di Behram in modo da non perdere il nipotino.

Tradimento anticipazioni: Mualla seppellisce Behram all’oscuro di tutti

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che il piano di Mulla sembrerà avere i suoi frutti visto che il cugino di Behram e Oylum appariranno sempre più complici. Le condizioni di Behram, invece, peggioreranno in modo drastico. Il giovane morirà tra le braccia della madre straziata dal dolore. Nel frattempo, Oylum, Nazan e Kahraman sospetteranno che Mualla abbia trasportato Behram in una struttura privata per la riabilitazione a bordo di un’autoambulanza. I tre saranno all’oscuro che la donna ha sotterrato suo figlio in un posto isolato e tranquillo, augurandosi che Kahraman dichiari il suo amore ad Oylum. Mualla piangerà disperata sulla tomba del figlio mentre Oylum perderà la fede nuziale nel foro del lavabo.