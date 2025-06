Fotovoltaico nel Lago di Varano: “Perché farlo lì, se a terra costerebbe meno?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOTOVOLTAICO NEL LAGO DI VARANO, BASILE (FDI): MA PERCHÉ UN IMPRENDITORE DOVREBBE INVESTIRE COSÌ TANTO PER UN IMPIANTO IN UNO DEI LUOGHI PIÙ BELLI DELLA PUGLIA, SE A TERRA COSTEREBBE MOLTO MENO?

“Perché un imprenditore dovrebbe sostenere un investimento decisamente più costoso per installare pannelli solari sul lago di Varano, dovendo anche annualmente sostenere una spesa ulteriore con il Demanio? È questa, francamente, la domanda che mi sono posto partecipando, in Commissione Ambiente, a un’audizione richiesta dalla collega del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone, che è contraria alla realizzazione di un mega impianto fotovoltaico nella laguna di Varano. Una posizione che anche noi di Fratelli d’Italia, da sempre a favore delle fonti rinnovabili, sentiamo di condividere per la location scelta dalla società di Carpino.

“Sarà che nel Salento di queste ‘trovate’ ne abbiamo già viste e, poi, ci siamo trovati di fronte a ben altre sorprese, ma è evidente che un imprenditore che potrebbe realizzare, con ogni probabilità, lo stesso impianto su un terreno, scegli il centro del lago (per altro di uno dei due laghi che abbiamo in Puglia, in uno scenario paesaggistico – naturale di grande bellezza o pregio) per intanto ‘esserci’ con un impianto fotovoltaico, tanto poi i pontili dove è installato rimangono sempre.

“Un vecchio saggio diceva: a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca!”