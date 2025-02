[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FORZA ITALIA SI PREPARA AI CONGRESSI CITTADINI. COMINCIA LA FASE DI ORGANIZZAZIONE NELLE NUMEROSE SEDI DEL PARTITO IN TUTTA LA PROVINCIA DI FOGGIA

Saranno tredici i comuni della provincia di Foggia dove a breve saranno celebrati i congressi cittadini per dare un assetto organizzativo al partito.

Tra questi comuni, oltre a Foggia e agli altri grossi centri della provincia, c’è anche San Marco in Lamis che, come contrariamente apparso su qualche organo di informazione, ha fatto registrare un numero di iscritti superiore al minimo stabilito per indire il congresso.

“L’altro giorno parlavo di una nuova primavera per Forza Italia, sottolinea il coordinatore provinciale di Foggia di Forza Italia Paolo Dell’Erba, questo anche per la stagione dei congressi che stiamo per aprire. Mi dispiace che il consigliere regionale Napoleone Cera ogni volta che si parla bene di Forza Italia voglia sempre trovare il modo per mettere in cattiva luce il nostro partito.

Mi dispiace che abbia preso altre strade. Forza Italia continuerà ad essere presente a San Marco in Lamis dove si terrà il congresso perché c’è stato un tesseramento idoneo (almeno 25 tessere) e, quindi, si procederà con la scelta democratica di un coordinamento cittadino. Vorrei ricordare che Forza Italia ha sedi nei comuni più importanti della provincia, a partire da Foggia, Manfredonia, Lucera, Castelluccio dei Sauri, Torremaggiore, Apricena, Cerignola e tanti altri”.

Nei prossimi giorni, quindi, saranno ufficializzate le date dei congressi che consentiranno di aprire anche un dibattito politico. “Sono per la politica dell’ascolto e del confronto moderato. Dai congressi potremo avere spunti per far crescere il partito e per offrire a tutto il centrodestra elementi di riflessione per dare un contributo fattivo alla crescita del nostro territorio”, conclude Dell’Erba.