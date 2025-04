[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Siamo ancora in attesa della rimozione delle ecoballe annunciata nel 2024”

I MILLANTATI MERITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LE MEGA ED ECO……”PALLE” E I CITTADINI SENZ’ACQUA.

Si consolida l’abitudine dell’amministrazione La Marca di rivendicare, con roboanti comunicati, quali propri meriti, milioni di finanziamenti erogati in favore di Manfredonia dal Governo NAZIONALE, sulla base di progetti proposti da ALTRI ORGANI rispetto alla attuale maggioranza di Palazzo San Domenico.



L’auspicio è che gli odierni amministratori siano almeno capaci di utilizzare effettivamente tali risorse economiche.



Siamo, poi, ancora in attesa della rimozione delle ecoballe giacenti presso l’ex “Lido Romagna”.



L’assessora competente aveva assunto l’impegno, con clamore mediatico, di provvedervi entro la fine dell’anno 2024, per poi smentirsi ed assicurare che la rimozione sarebbe stata effettuata in occasione della primavera, iniziata, forse a sua insaputa, già da venti giorni.



Intanto, alla massa di rifiuti in questione si aggiunge quella recentemente riversata all’interno della zona industriale.



Nel frattempo, centinaia di cittadini, residenti in località “Posta del Fosso;La Castellana;Sant’Angelo;Mozzillo”ed in aree limitrofe non ricevono ACQUA, e hanno difficoltà a soddisfare le proprie esigenze vitali.



Ci troviamo di fronte ad una parabola avvilente di poesie, sogni, parole e promesse, con risultati inesistenti. E Manfredonia sprofonda sempre più giù.



I consiglieri comunali di Forza Italia