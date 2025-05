[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Il sindaco emana atti ‘per sentito dire'”

Il sindaco, con propria ordinanza del 10 aprile, ha imposto il divieto di utilizzo dei cosiddetti “cannoncini spaventapasseri”, adoperati dagli operatori agricoli per proteggere le proprie coltivazioni dalle razzie dei volatili.

Questo provvedimento è stato motivato sulla base dell’avvenuta presentazione di lamentele, da parte di cittadini ed associazioni.

Ci siamo attivati immediatamente per ottenere copia delle segnalazioni trasmesse al Comune, tali da giustificare un atto così fortemente penalizzante per i nostri AGRICOLTORI.

Ebbene, dopo aver inoltrato sollecitazioni per ricevere questi documenti , abbiamo, invece, scoperto che a Palazzo San Domenico si emanano gli atti “PER SENTITO DIRE”.

Nel senso che le proteste dei cittadini e delle associazioni in questioni sono state avanzate in FORMA VERBALE CIOÈ, A VOCE

Ora, il fatto che una pubblica amministrazione, qual’è il Comune, fondi le proprie scelte incisive su parole (“chiacchiere”) e non su scritti viola una elementare regola di certezza degli atti e denota un’approssimazione IMPRESSIONANTE.

Le ordinanze sindacali, in quanto notevolmente limitative, come in questo caso, degli interessi di un’intera categoria, quella agricola, dovrebbero essere adeguatamente e rigorosamente argomentate.

Se più persone sostenessero di aver visto un asino volare, sarebbe, dunque, emanata un’ordinanza del sindaco?

I consiglieri comunali di Forza Italia