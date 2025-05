[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Il sindaco c’è, ma non si vede”

La seduta consiliare del 18 aprile aveva già offerto alla Città immagini disperate.



Resta,infatti,ben scolpita nella memoria collettiva,la figura del sindaco, abbandonato dalla sua maggioranza nella sala consiliare, mentre la stessa si accapigliava in un’altra stanza,per poi disertare l’aula.



Festività pasquali tristi per il primo cittadino,il quale,ieri,è rimasto nuovamente vittima dei partiti,che dovrebbero sostenerlo.



Non sarà,infatti,sfuggito alla attenzione della comunità che,quando si è trattato di discutere le due mozioni sulla pace in Medioriente-proposte da un esponente della maggioranza e da uno della minoranza-il sindaco,colto da un moto d’orgoglio,ha affermato, senza mezzi termini , dinanzi ai microfoni che si sarebbe reso promotore di una sintesi tra i due atti,poiché il consiglio non poteva dividersi su un tema così importante.

Abbiamo così espresso il nostro consenso rispetto a questa ipotesi,ventilata dal sindaco, non da un amministratore qualsiasi.



Al rientro in aula,però,il sindaco(si il sindaco!!!!),ha dovuto ammettere di non essere riuscito a convincere nessuno e,quindi, ha votato favorevolmente rispetto ad una mozione sola, astenendosi in merito a quella di ben otto consiglieri(tutti noi delle opposizioni).



Riteniamo ci sia ben poco da aggiungere sull’incapacità,nei fatti, di Domenico La Marca nell’ orientare una maggioranza,frammentata e divisa, che non lo segue neanche su vicende cruciali,quali la pace tra i popoli.



Sindaco,la invitiamo a superare questa solitudine disonorevole ,cui è già condannato dopo dieci mesi di non governo di Manfredonia.



Altrimenti,sara’ cancellato da quelli che stanno dimostrando di non seguirla nemmeno per questioni internazionali,che uniscono più che separare.



I consiglieri comunali di Forza Italia