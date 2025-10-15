Forza Italia Manfredonia: “Fonti energetiche rinnovabili, modificato lo statuto comunale”
Nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri, e’ stato votato dalla maggioranza un nostro emendamento, che ha modificato lo STATUTO comunale.
Abbiamo così introdotto una previsione, la quale stabilisce espressamente che il Comune di Manfredonia favorisce l’impiego massiccio delle fonti rinnovabili, la cosiddetta ENERGIA PULITA, nel nostro territorio, così da rendere possibile un’effettiva TRANSIZIONE ECOLOGICA.
Si tratta di una disposizione FONDAMENTALE, volta a tutelare la nostra Comunità, in linea con i valori e i programmi di Forza Italia, l’unico centro moderato e liberale della politica italiana.
Sempre dalla parte degli interessi della gente‼️
Forza Italia Manfredonia