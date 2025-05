[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Dalla stazione al futuro: mobilità sostenibile per una città viva”

L’edificio storico della stazione rimane simbolo della nostra identità, ma il suo futuro non può restare ancorato al passato. L’idea di riconvertire l’area in una moderna linea tramviaria, efficiente e sostenibile, non è più un sogno, ma una visione concreta per ridare centralità al trasporto pubblico e collegare realmente il cuore della città con il litorale e la stazione Ovest.

Un progetto che rigenera, unisce e guarda avanti: marciapiedi trasformati in percorsi verdi e accessibili, la stazione ristrutturata come spazio culturale e punto di riferimento per la mobilità del futuro.

Nell’ultimo incontro con l’Assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, è emersa con chiarezza la volontà di confronto e la necessità di un orientamento politico chiaro. Il potenziamento del trasporto merci resta una priorità strategica, ma va coniugato con un modello urbano integrato, sostenibile e moderno.

A breve, il confronto con RFI sarà determinante per definire la fattibilità tecnica. Il tempo delle attese è finito: ora servono scelte coraggiose e una direzione netta perché il futuro di Manfredonia non può attendere.

I consiglieri comunali di Forza Italia